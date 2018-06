Merkel gegen Seehofer: Präsentation der Asylpläne abgesagt

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstagabend erneut deutsche Alleingänge in der Asylpolitik abgelehnt und sich für ein europäisches Konzept ausgesprochen. Dagegen verlangt Seehofer, die Einreise von Asylbewerbern zu verhindern, die vorher schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden.