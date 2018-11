Gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus

Um ihren politischen Anliegen Gehör zu verschaffen, rufen die Veranstalter am 08. Dezember um 13 Uhr am Max-Joseph-Platz zur Demonstration auf. "Wir verstehen Heimat als einen Ort für alle Menschen, die hier leben. Wir wollen eine Politik, die von Menschlichkeit und Solidarität geprägt ist.", so die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite.