Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt

Der 19-jährige Mitfahrer, der hinten links und damit direkt an der Einschlagsstelle saß, verstarb noch an der Unfallstelle. Der Aufprall war so heftig, dass die Litfaßsäule komplett zerstört wurde. Der Fahrer und die beiden anderen 17-Jährigen Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, sie erlitten teils schwere Verletzungen. Glücklicherweise standen an der Bushaltestelle zum Zeitpunkt des Unfalls keine Schulkinder oder wartende Fahrgäste.