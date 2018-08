Heftige Kritik wegen Batwoman-Casting Zu viel Hass: Ruby Rose löscht ihren Twitter-Account

Für Schauspielerin Ruby Rose (32, "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") ist mit ihrem Casting als Batwoman ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Sie wird die lesbische Comicfigur in einer neuen, geplanten Serie des US-Senders The CW spielen. Doch nicht alle Fans scheinen sich mit der gebürtigen Australierin zu freuen. Offenbar hagelte es vor allem auf Twitter jede Menge Kritik und Hasskommentare. Ruby Rose zog daraufhin die Reißleine und löschte ihren kompletten Account.