Hauptversammlung in München Dieselaffäre: BMW-Spitze gibt Fehler zu

München - Profitabelster Automobilkonzern der Welt, achtes Rekordjahr in Folge, mit vier Euro je Stammaktie (50 Cent mehr als im Vorjahr) die höchste Dividende in der Unternehmensgeschichte und dann auch noch ein Vorsteuergewinn jenseits der Zehn-Milliarden-Euro-Grenze - was will ein BMW-Aktionär mehr? Auf der Hauptversammlung des Konzerns am Donnerstag in München herrschte dennoch nicht nur eitel Sonnenschein.