München - Es war eine Tat, die ganz München entsetzte: Am 11. September vergangenen Jahres machten Landschaftsgärtner bei Mäharbeiten am Ostufer des Feringasees in Unterföhring eine grausige Entdeckung. Auf einem Parkplatz in der Nähe eines Gasthofs lag eine zur völligen Unkenntlichkeit verkohlte Leiche.