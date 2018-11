Hauptrolle für Nathalie Emmanuel "Vier Hochzeiten und ein Todesfall": Andie MacDowell in Serie dabei

Schauspielerin Andie MacDowell (60, "Und täglich grüßt das Murmeltier") spielte im 90er Kultfilm "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" die Hauptrolle. Nun steht fest: Auch in der Serienadaption wird sie dabei sein und zwar in einer Gastrolle. Wie das US-Portal "Deadline" berichtet, wird die 60-Jährige allerdings nicht in ihrer bekannten Rolle als Carrie zu sehen sein. Sie wird eine neue Figur spielen. Zudem wurde eine der Hauptrollen neu besetzt.