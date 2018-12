Hatte er eine Psychose? Daniel Küblböck war vor Verschwinden verletzt und löste Alarm aus

In der Kabine des Sängers habe man eine leere Packung des Sexualhormons Estradiol gefunden, mit dem sich Küblböck selbst medikamentiert haben soll, heißt es weiter. Am Tag seiner Abreise habe er auf Facebook eine Nachricht an Robert Mau geschrieben, den musikalischen Leiter einer Berliner Schauspielschule, auf die er ging. Demnach habe Küblböck sich "bald in Therapie" begeben wollen, "weil ich mich in meinem männlichen Körper nicht mehr wohl fühle und meine Rolle als Aurora mir gezeigt hat, wie gerne ich eine Frau wäre". Nun könne er "endlich diesen Weg wagen, der sehr hart und schmerzvoll sein wird."