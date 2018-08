Hat sie Jimmy Bennett missbraucht? Nach Missbrauchsvorwürfen: Asia Argento fliegt aus der "X Factor"-Jury

Der Missbrauchsvorwurf von Schauspieler Jimmy Bennett (22, "Alabama Moon - Abenteuer Leben") löste einen öffentlichen Diskurs aus: Die italienische Schauspielerin und Regisseurin Asia Argento (42, "Boarding Gate") soll ihn vor fünf Jahren, als er noch 17 Jahre jung war, missbraucht haben. Zu dieser Zeit standen die beiden für die Dreharbeiten des Films "The Heart Is Deceitful Above All Things" vor der Kamera. Nun haben die Macher der Castingshow "X Factor Italy" kurzen Prozess gemacht und Argento aus der Jury geschmissen. Das berichtet das US-Portal "Variety".