"Hat mich heute umgehauen" Adele schockt Drake nach seinem Konzert

Wer hätte das gedacht? Die britische Pop-, Soul-, Jazz- und R&B-Sängerin Adele (30, "25") ist offenbar ein großer Fan des kanadischen Rappers Drake (31, "Im My Feelings"), weshalb sie am gestrigen Freitag dessen Konzert in Los Angeles besuchte. Drake wusste davon offenbar nichts - was aber auch gut so war...