Hat es am "John Wick"-Set gefunkt? Keanu Reeves und Halle Berry: Das ist dran an den Dating-Gerüchten

Inzwischen mehren sich jedoch die Berichte, dass es sich bei dem Ganzen nur um wunderschöne Gerüchte handelt. So kamen bereits erste Liebes-Meldungen auf, als sich der "John Wick 3"-Dreh gerade einmal am allerersten Tag befand. Wenn es sich also nicht um Liebe auf die erste Filmklappe gehandelt hat, dürfte an den Dating-Gerüchten nichts dran sein. Zumindest ihre Leinwand-Chemie darf aber ab dem 16. Mai 2019 bestaunt werden - da soll "John Wick 3" ins Kino kommen.