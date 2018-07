Hat er ihr an den Po gefasst? Sexuelle Belästigung: Gene Simmons einigt sich außergerichtlich

Der Bassist der Rocklegenden Kiss ("I Was Made For Lovin' You"), Gene Simmons (68), muss sich nun doch nicht vor Gericht verantworten. Das gehe aus entsprechenden Unterlagen hervor, die dem US-Portal "The Blast" vorliegen sollen. Demnach habe sich Simmons Anfang Juli mit der anonymen Klägerin außergerichtlich geeinigt. Genauere Details zu der Übereinkunft gebe es derzeit nicht. Die beiden Parteien müssten nur noch offiziell die Einstellung des Verfahrens beantragen.