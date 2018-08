Mutter und Sohn gerieten in Streit

Zum Arzt wollte sie trotzdem nicht. Wein, Whiskey und Cannabis wurden ihr von ihrem Lebensgefährten in die Wohnung gebracht – oder von ihrem Sohn. Es war an seinem Geburtstag im Oktober 2017, als dieser sie ein letztes Mal besuchte. Kerstin S. war an diesem Tag nüchtern, so hat es eine Blutprobe ergeben. Trotzdem gerieten Mutter und Sohn in Streit.