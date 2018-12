Hashtags und mehr Jahresrückblick: So twitterte Deutschland 2018

Die beliebtesten Hashtags

Beeinflusst werden die Diskussionen auf Twitter erfahrungsgemäß häufig von gesellschaftlich und politisch relevanten Themen. So verwundert es nicht, dass #WirSindMehr die Hashtag-Debatte 2018 war, die die deutschen User am meisten geprägt hat. Das Hashtag wurde vor allem nach den Nazi-Aufmärschen in Chemnitz gebraucht und fand in Windeseile Einzug in die sozialen Medien. Neben diesem deutschen Phänomen reiht sich das internationale Hashtag #MeToo auf dem zweiten Platz ein, das noch Ende 2017 im Zuge des Skandals um den gefallenen Filmmogul Harvey Weinstein (66) mit dem Siegeszug begann.