Schauspielerin Julia Dietze (37, "Beck is back!") tanzte sich bei der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel bis ins Halbfinale. Danach war Schluss. Doch weil die RTL-Tanzshow nicht irgendein Format ist, sondern das Leben der Teilnehmer für bis zu drei Monate dominiert, "war die Umstellung schon hart", gab Dietze im Gespräch mit spot on news am Rande des UFA Empfangs zu. "Man fällt erstmal in so ein kleines Loch, weil man noch in diesem täglichen Trainingsrhythmus ist. Das waren ja acht bis zehn Stunden am Tag", erklärte sie weiter.