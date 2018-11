"Hart" noch in der Entwicklung "Babylon Berlin"-Star Peter Kurth bekommt eigene Serie

Derzeit ist Kurth nicht nur in "Babylon Berlin" im Free-TV zu sehen. Er spielt auch in der Krimi-Serie "Die Protokollantin" an der Seite von Iris Berben (68). Von "Babylon Berlin" laufen am Donnerstag, 8. November (ab 20:15 Uhr, Das Erste), die beiden letzten Folgen der zweiten Staffel. Zudem ist die komplette zweite Season noch bis zum 15. November online in der Mediathek des Ersten abrufbar.