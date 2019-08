Harrys Insel, Promi Big Brother, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL II, Zurück in die Zukunft 2, Komödie

Kaum von seinem aufregenden Ausflug in das Jahr 1955 zurückgekehrt, muss sich Marty McFly (Michael J. Fox) wieder auf die Socken machen. Zusammen mit seiner reizenden Freundin Jennifer und dem zerstreuten Professor Doc Brown (Christopher Lloyd) reist er in dem zur Zeitmaschine umfunktionierten DeLorean in das Jahr 2015. Dort angekommen muss er seine gleichaltrigen Kinder vor dem Zuchthaus bewahren. Da taucht plötzlich Biff auf, der zwar inzwischen ein alter Mann, aber dennoch bösartig wie eh und je ist. Er klaut den DeLorean und düst zurück in die 50er-Jahre mit dem Ziel, reich zu werden und die Macht in Hill Valley zu übernehmen. Nur Marty allein kann den Bösewicht noch stoppen...