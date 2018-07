München - Für Deutschland hat es sich ja bereits in der Vorrunde ausorakelt. Seine neuen Besitzer freut's. Wladi, das WM-Orakel der Abendzeitung, durfte mit seinem Bruder deshalb nämlich bereits vor dem WM-Finale von der Reptilienauffangstation in sein neues Zuhause in der Oberpfalz ziehen. Dort haben die beiden künftig auf jeden Fall mehr als genug Platz zum Kicken. Dem Fußball will er nämlich nicht so schnell abdanken, wie unser letzter Besuch nochmal deutlich gezeigt hat.