Happy Birthday! Kylie Minogue: Die Disco-Queen wird 50

Rund um den Globus erfolgreich

Stets jung bleibt auch ihre Musik. Kylie versteht es, ihren Sound immer an die Zeit anzupassen. Damit ist sie mehr als erfolgreich und wird nicht umsonst als Disco-Queen gefeiert. Ihre Alben landen weltweit auf den vorderen Plätzen der Charts. So auch ihr neuestes Werk "Golden" das Anfang April erschienen ist. In Großbritannien und Australien stieg sie auf die Eins. In Deutschland, Österreich und der Schweiz landete sie auf den Rängen drei bis fünf. Ihre Musik ist rund um den Globus beliebt.