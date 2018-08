Der Knall im Gasthof "Zur Post" war in ganz Baierbrunn zu hören. Minuten später trafen Feuerwehr und Rettungsdienst in der Traditionsgaststätte ein. Wirt Roman Scholl kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Explosion hat ihm die rechte Hand und Teile des Unterarms zerfetzt. An der linken Hand ist der kleine Finger verstümmelt.