Barbara Schöneberger zählt zu den sympathischsten und beliebtesten Promis in Deutschland. Nun handelte sie sich aber wegen eines Selfies Ärger ein – zumindest mit ihren Fans. Die fanden ein Bild, das die Morderatorin auf Instagram teilte, nämlich gar nicht lustig. Betrachtet man das Foto, auf dem man die 44-Jährige im Auto sitzend sieht, genauer, fällt auf: In der Sonnenbrille spiegelt sich eine Hand am Lenkrad sowie ein vorausfahrender LKW.