"Handgreifliche Auseinandersetzung" Jan Ullrich in Frankfurt "vorläufig festgenommen"

Jan Ullrich (44) ist "in den frühen Morgenstunden" am Freitag in einem Hotel in Frankfurt-Sachsenhausen "nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung vorläufig festgenommen" worden. Die Kripo ermittelt. Das bestätigte die Pressestelle der Frankfurter Polizei der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage.