Penzberg - Der 64-jähriger Fahrer war auf Liefertour in Penzberg, als er in der Henlestraße ein Auto streifte. Pflichtbewusst blieb der Mann stehen, um den Schaden zu regulieren. Dabei vergaß er aber, seinen Lkw gegen Wegrollen zu sichern - und es kam, was kommen musste. Der Lkw nahm auf der abschüssigen Straße "An der Freiheit" erheblich Fahrt auf, fuhr nach rechts auf den Gehweg, beschädigte im orbeifahren eine Laterne und einen Verteilerkasten erheblich. Anschließend rollte er über eine Kreuzung, wieder quer über den Gehweg und druch den Garten eines Mehrfamilienhauses. Dann durchbrach er die Außenwand der Mehrgeschosswohnung und kam in der Küche zum Stehen.