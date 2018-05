München - Die Sensation ist perfekt: Die A-Jugend der Handballakademie Bayern hat das "Finale dahoam" in Grünwald gewonnen und sich damit direkt für die Jugend-Bundesliga qualifiziert. Die männlichen Nachwuchs-Sportler aus dem Großraum München dominierten das Turnier von fünf Teams aus Süddeutschland in der Helmi-Mühlbauer-Halle in Grünwald und sicherten sich souverän mit 7:1 Punkten den ersten Platz. Dieser berechtigt zum Einzug in die Jugendbundesliga-Süd.