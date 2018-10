"Halloween"-Regisseur John Carpenter verrät uns seine Lieblingshorrorfilme

Im Jahr 1978 hat Horror-Koryphäe John Carpenter (70) mit seinem ikonischen Streifen "Halloween - Die Nacht des Grauens" weltweit für Aufsehen und schockierte Kinobesucher gesorgt. Mit "The Fog" oder "Big Trouble in Little China" legte er später weitere Horror-Klassiker nach. Doch was sieht sich der Großmeister des Schreckens privat am liebsten an? Das verriet der 70-Jährige nun der US-Seite "Entertainment Weekly". Seine eigenen Filme sind aber nicht dabei...