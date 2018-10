Während hier manch eine(r) an Halloween als Höchstes der Grusel-Gefühle total ausgeflippt einen Kürbis aushöhlt, lassen es die Stars – vor allem natürlich in Amerika – schon seit Tagen richtig krachen. Schmeißen sich in aufwendigste Kostüme, schminken sich stundenlang blutig oder zählen seit Tagen den Countdown bis zum Geister-Fest – wie Heidi Klum, auf deren diesjährige Verkleidung die Fans sehnlich warten (kommt sie als Tokio-Hotel-Drilling?).