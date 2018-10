Halbzeit beim Oktoberfest So rücken Sie dem Wiesn-Kater auf den Pelz

Wasser ist ein wahres Wundermittel gegen den Kater - ob als erfrischende Dusche oder in gefrorener Form als Nothelfer gegen Augenringe. Gerade nach einer durchzechten Nacht ist es wichtig, die Haut auch von innen mit Flüssigkeit zu versorgen und den Elektrolythaushalt wieder auf Vordermann zu bekommen. Trinken Sie also so viel Wasser wie möglich. Die Betonung liegt auf Wasser - das mystische Konter-Bier ist auf lange Sicht eher kontraproduktiv.