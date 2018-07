Halbjahresbilanz des Flughafens Millionen für den Flugsteig, "Funkstille" bei dritter Startbahn

So eindeutig allerdings tun sie das allerdings nicht. In den ersten sechs Monaten 2018 nahm die Zahl der Passagiere in München zwar erneut kräftig um 2,7 Prozent auf 21,14 Millionen zu, die Zahl der Starts und Landungen aber stagnierte mit einem winzigen Plus von 0,2 Prozent bei 199.330.