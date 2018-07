Halbjahresbilanz 21 Millionen Passagiere: Flughafen München wächst weiter

Internationaler Flugverkehr weiter ausgebaut

Wachstumsmotor bleibt der internationale Flugverkehr. So nutzten knapp 600.000 Fluggäste mehr die Strecken innerhalb Europas. Dies ist ein Plus von 4,6 Prozent. Um ganze fünf Prozent stiegen auch die Passagierzahlen im Langstreckenverkehr. Das hängt auch damit zusammen, dass die Lufthansa ihr Angebot in diesem Bereich erheblich ausgebaut hat.