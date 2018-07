Halbfinalisten im AZ-Check Weltmeisterliche Anführer: Die (neuen) Superstars

"Es war normal für mich, aus Respekt vor meinen uruguayischen Freunden nicht zu jubeln", sagte der 27-Jährige. Bei Atlético Madrid spielt Griezmann mit einigen Uruguay-Profis zusammen, Abwehrspieler Diego Godin ist der Patenonkel seiner Tochter Mia. Doch ab sofort liegt der Fokus auf Belgien – und auf dem zweiten WM-Titel nach 1998. "Nun ist es an uns zu träumen", sagte Griezmann, der schon drei Tore bei der WM erzielt hat, genauso viele wie Youngster und Teamkollege Kylian Mbappé (19).

Luka Modric, Kroatien

Der Mittelfeld-Star von Real Madrid hat bei der WM das Glück auf seiner Seite. Modrics Elfmeter im Shootout gegen Russland im Viertelfinale ging nur dank der Mithilfe des Innenpfostens ins Tor, schon im Achtelfinale gegen Dänemark war der Elfmeter des Kroaten nicht gut geschossen, aber drin. Zuvor hatte Modric in der regulären Spielzeit einen Strafstoß vergeben.

Abgesehen von den Elfer-Wacklern spielt Modric aber eine starke WM, der 32-Jährige überragt im Mittelfeld der Kroaten mit seinen Pässen und seiner Übersicht. "Die Weltmeisterschaft hat einen weiteren Helden: Modric", schrieb die spanische Zeitung "AS". Modric selbst glaubt an einen Erfolg im Halbfinale gegen England am Mittwoch. "Hoffentlich werden wir noch einen Schritt weiter als 1998 gehen", sagte er. Damals wurde Kroatien WM-Dritter.

Harry Kane, England

Zum fünften Mal nach 1934, 1966, 1982 und 2006 stehen vier europäische Teams in einem WM-Halbfinale – mit den Engländern hätte man dabei vor Turnierbeginn am wenigsten gerechnet.

Verantwortlich für das starke Auftreten ist in erster Linie: Sturm-Riese Harry Kane. Mit sechs Treffern führt der 24-Jährige die Torjägerliste der WM an, in England herrscht dank des Kapitäns riesige Begeisterung. "Wir spüren die Euphorie in der Heimat, sie gibt uns viel Energie", sagt Kane.

Der Stürmer wirkt sehr geerdet, er schuftet fürs Team, Starallüren hat er nicht. Führt Kane die englische Mannschaft nun ins erste WM-Finale seit 1966? "Wir wollen das Land stolz machen", sagt er.