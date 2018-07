Halbfinale der WM 2018 Bayern-Star dabei: Neun Bundesliga-Profis mit der Titel-Chance

Was das Toreschießen angeht, gehören die Deutschland-Profis bisher nicht zu den Hauptsdarstellern dieser WM, lediglich 14 Treffer stehen zu Buche. Die meisten Tore schießen andere. Englands Torjäger Harry Kane (6) verdient sein Geld ebenso in der Premier League wie Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku (4). Tottenham Hotspur, Manchester United und Co. liegen nach 60 von 64 WM-Spielen mit 43 Treffern vorne. Dank des portugiesischen Weltfußballers Cristiano Ronaldo (4) oder des Russen Denis Tscheryschew (4) ist La Liga mit 38 Treffern nicht weit zurück.