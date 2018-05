Ein dramatisches Halbfinal-Rückspiel wie vor sechs Jahren soll es auch am Dienstagabend (20:45 Uhr, ZDF, Sky und im AZ-Liveticker) wieder in dem Fußball-Tempel der königlichen Madrilenen geben. Heynckes versprach seinem Ex-Club einen heroischen Kampf. Der 72-Jährige will vor seinem Karriereende noch eine internationale Zugabe am 26. Mai im großen Finale in Kiew. "Meine Mannschaft versteht es, in solchen Spielen über sich hinauszuwachsen", sagte Heynckes am Montagabend in Madrid: "Es wird ein extrem schwieriges Spiel für uns - und auch für unseren Gegner."