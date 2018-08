"Halbfettzeit" erscheint am 27. August Tetje Mierendorf: Von der Couch-Potato zum "Trüffelschwein"

"Immer wenn ich Leute auf der Straße sehe, die massiv übergewichtig sind, möchte ich die am liebsten in den Arm nehmen und ihnen sagen, hey, pack es an", so der 46-Jährige im Gespräch mit dem Gütersloher Verlagshaus. Ihn rüttelte die Geburt seiner Tochter im Jahr 2012 wach. "Mit der Verantwortung für ein Lebewesen bin ich ins Grübeln gekommen", gesteht Mierendorf. Als ihm zwei Jahre später dann auch noch ein selbst durchgeführter Online-Gesundheitscheck vorhersagte, dass seine Lebenserwartung bei 44 Jahren liege, entschied der damals 42-Jährige: "Ich will nicht mehr dick sein. Ich will leben!"