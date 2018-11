Instagram-Star, Model und Moderatorin Bonnie Strange (32) könnte nicht glücklicher sein. Schon immer habe sie davon geträumt, eines Tages auf dem Cover des Männermagazins "Playboy" zu landen. Mit der Dezember-Ausgabe 2018 ging dieser Wunsch nun in Erfüllung und so grüßt die 32-Jährige, die am 21. Mai dieses Jahres zum ersten Mal Mutter wurde, lasziv von der "Playboy"-Frontseite.