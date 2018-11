Hailey Baldwin ist seine Frau Justin Bieber feiert "erstes Thanksgiving als verheirateter Mann"

Ehefrau Hailey scheint aber bereits hin und weg zu sein. Sie postete auf ihrem Instagram-Account zwei Schwarz-Weiß-Bilder. Auf einem küsst sie ihren Justin liebevoll. "Ich bin sehr dankbar", kommentierte sie den Post. Auf dem zweiten Bild ist zu sehen, dass sie Kuchenreste in ihrem Gesicht hat. Der Biebs sang seiner Hailey nämlich ein Ständchen zum Geburtstag am 22. November und ließ es sich nicht nehmen, ihren Kopf anschließend in die Geburtstagstorte zu drücken.