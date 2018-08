Bis 1998 war der Neonatizid (Kindestötung) ein eigener Tatbestand im deutschen Strafrecht. Der Grund: Die Rechtsordnung erkannte damit eine durch die Geburt bedingte extreme psychische Ausnahmesituation einer Frau an. Daher sah der damalige § 217 StGB für Mütter, die unter Einfluss dieser Extremsituation ihr Neugeborenes töten, einen grundsätzlich geringeren Strafrahmen (Mindeststrafe 3 Jahre, in minder schweren Fällen sechs Monate bis fünf Jahre) als für Totschlag (Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren) oder Mord (lebenslange Freiheitsstrafe) vor. Juristen sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Privilegierung“. Allerdings setzte die Anwendbarkeit dieser Bestimmung voraus, dass es sich beim Opfer um ein uneheliches Kind handelte. Es wurde also unterstellt, dass eben diese Unehelichkeit der Grund für die psychische Zwangssituation der Täterin war.