Haftbefehl gegen Altdorfer Freundin ins Gesicht getreten: Mordversuch live auf Skype

Landshut - Ein Altdorfer versucht offenbar, auf den Philippinen seine Frau zu töten – und überträgt das Ganze auch noch live im Internet. Ein Vorfall, der sich laut Staatsanwaltschaft bereits im Oktober 2014 in Angeles City ereignet haben soll. Es klingt wie im Horrorfilm. Der Verdächtige, ein heute 29-jähriger deutscher Mechatroniker aus Altdorf, soll laut Anklage seine damalige philippinische Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Angeles City gewürgt, geschlagen und versucht haben, sie mit Fußtritten in das Gesicht zu töten.