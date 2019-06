Opfer wird betreut

Wie berichtet, war der Mann am Mittwoch an seiner Arbeitsstelle festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihm vor, am Dienstagvormittag ein elfjähriges Mädchen in einem Grünstreifen in Obergiesing vergewaltigt zu haben. Bei seiner Tat trug der Mann eine Wolfsmaske und Latexhandschuhe.