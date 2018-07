Haftbefehl aufgehoben NSU-Helfer Wohlleben frei - "Applaus in Neonazi-Szene"

Anwalt: Ikonen der Neonazi-Szene

Die niedrige Strafe für "einen der wichtigsten Helfer des NSU" und der Teilfreispruch für den mitangeklagten André E. werden, so Anwalt Schirmer, "in der aktiven Neonazi-Szene in Deutschland weiter Applaus finden. Beide haben sich als Ikonen der Szene stilisiert, beide sind nun frei gekommen, beide haben sich nie distanziert."

Bis zu seiner Festnahme im Zuge der NSU-Ermittlungen Ende November 2011 war Wohlleben eine der zentralen Figuren der rechtsextremen Szene Thüringens - in der NPD (bis 2010), vor allem aber in neonazistischen Zirkeln wie dem Thüringer Heimatschutz, der als Vorläufer des "Nationalsozialistischen Untergrund" gilt und ihn auch mit dem späteren NSU-Mördertrio Zschäpe/Mundlos/Böhnhardt zusammenbrachte. Das Innenministerium in Magdeburg teilte mit, dass Wohllebens Frau und Kinder ihren Wohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Die Behörden bereiteten sich darauf vor, dass er seinen Wohnsitz in dem Bundesland nehmen werde.

