Hätten Sie das gewusst? Danke Mama! Die Geschichte hinter dem Muttertag

Fakten zum Muttertag

Rund um den Muttertag gibt es einige teils interessante, teils kuriose Fakten. Wie alt war die jüngste Mutter der Welt? Und in welchem Land beschenkt die Mutter ihre Kinder am Muttertag?

1. Hohe Umsätze für Floristen

Eines der beliebtesten Geschenke zum Muttertag sind Blumen. Rund 59 Prozent der Mitbringsel für deutsche Mütter sind Blumensträuße. Für Blumenhändler bedeutet dies nicht nur viel Arbeit, sondern auch hohe Umsätze. In der Woche vor dem Muttertag sind es durchschnittlichen 130 Millionen Euro.

2. Spitznamen

Wie nennt man die eigene Mutter? Für die Hälfte der Deutschen ist das ganz klar "Mama". Rund ein Drittel sagt "Mutti". "Mutter" nennen neun Prozent ihre Mama. Fünf Prozent verwenden "Mami" als Kosenamen.

3. Brave Söhne

In Deutschland schenken 80 Prozent der Töchter und Söhne ihrer Mutter am Feiertag ein Geschenk. Dabei sind Männer im Durchschnitt großzügiger als Frauen: Gut ein Drittel von ihnen greift für die Mama tiefer in die Tasche, als für die Partnerin am Valentinstag.

4. Weniger Geschenke am Vatertag

Die Ausgaben am Muttertag belaufen sich auf über 850 Millionen Euro in Deutschland. Am Vatertag hingegen zeigen sich die Deutschen sparsamer mit 700 Millionen Euro. Nur 40 Prozent beschenken ihre Väter. Die Geschichte vom Ehrentag des Mannes ist hingegen schon 4.000 Jahre alt. Archäologen fanden eine Glückwunschkarte eines babylonischen Kindes, das seinem Vater Gesundheit wünscht. Die Worte wurden in eine Lehmtafel geritzt.

5. Brauchtum

Während man im deutschsprachigen Raum der Mutter an diesem Tag so viel wie möglich im Haushalt hilft, lebt man in Serbien einen außergewöhnlichen Brauch. Die Mütter müssen für ihre Kinder Süßigkeiten kaufen und am Muttertag eine Verhandlung mit ihnen führen. Dabei binden die Kinder ihre Füße zusammen und sie bezahlt ihre Zöglinge mit Süßem, damit sie freikommt. In Mexiko singen die Kinder Lieder und in Großbritannien backen sie den sogenannten Simnel Cake für die Mama.