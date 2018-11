Hämische Kommentare folgen Liliana Nova macht Instagram-Werbung auf einem Friedhof

Liliana Nova auf dem Friedhof: Sie macht Mango-Werbung

Warum sie sich vor dieser Grabstelle fotografieren lässt? Weil sie eine spanische Modekette anpreisen möchte. Sie verlinkt die Marke und schreibt: "You only live once? -False. You live everyday. Make it worth it. You only die once...in Mango." Auf Deutsch: "Du lebst nur einmal? -Falsch. Du lebst jeden Tag. Mach, dass es sich lohnt. Du stirbst nur einmal."