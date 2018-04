Am Sonntag im Schyrenbad Sonne satt! Freibad-Saison startet zwei Tage früher

Eigentlich beginnt die Freibad-Saison in München immer am 1. Mai. Weil es aber am Sonntag sehr sonnig und heiß werden soll, öffnet das erste Freibad bereits zwei Tage vor dem eigentlichen Start.