Derzeit arbeitet die Zeltbaufirma Pletschacher für Hacker-Pschorr an Plänen für ein neues Zelt – das erste stand 1901 auf der Theresienwiese. Der Grundriss sei geplant, sagt Brauerei-Sprecherin Birgit Zacher. Mehr kann sie nicht sagen, außer: "Die Bräurosl bleibt ein typisches Münchner Zelt" – mit der Familie Heide als Gastgeber. Höher soll es werden, aber nicht mehr Plätze haben – das ist nicht erlaubt. "So schaffen wir mehr Komfort für Mitarbeiter, etwa bei Bedienungswegen", so Zacher.