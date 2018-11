Die erfolgreiche Zukunft soll schon heute Abend beginnen, wenn mit dem 1. FC Kaiserslautern zwar ein richtig großer Name, aber ein Klub auf Augenhöhe in den Hachinger Sportpark kommt. Die Pfälzer stecken nämlich nach dem Abstieg aus der 2. Liga in der Krise. Nach nur 21 Punkten aus 16 Spielen scheint das Ende von Trainer Michael Frontzeck beim Tabellenzehnten nahe. "Allein die Tatsache, dass wir gegen Lautern ein Punktspiel haben, zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann", mahnte Claus Schromm zur Demut.