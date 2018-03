Haching-Trainer im Interview Claus Schromm: „Den Halbmarathon haben wir schon hinter uns“

Bei aller Zufriedenheit. Für Ihr Team geht es in dieser Saison um nichts mehr. Nicht mehr um den Aufstieg, nicht mehr gegen den Abstieg. Wie viel Luft ist schon raus?

Unser Ziel war der Klassenerhalt. Für uns ist das also eher ein Luxusproblem. Ähnlich erging es uns ja auch in der letzten Saison, da waren wir viele, viele Wochen vor den Aufstiegsspielen bereits Meister. Wenn man die Jungs im Training beobachtet, dann sieht und spürt man, dass sie sich stets entwickeln wollen.

Sie sagten im letzten AZ-Interview, dass Sie erst dann Ruhe geben, wenn aus Haching ein stabiler Zweitligist geworden sei. Ihr Kontrakt läuft noch bis 2020. Bis wann soll das Ziel spätestens realisiert werden?

Das kann man schwer vorhersagen. Im Fußball spielen viele Bereiche mit, die kaum planbar sind.

Claus Schromm: Das System der dritten Liga ist krank

Und dennoch kokettiert man hier recht offensiv mit dem Aufstieg: Mittelfeldstratege Ulrich Taffertshofer sagte zuletzt in der AZ, Unterhaching müsse so schnell wie möglich in die zweite Liga. Vermessen oder angemessen?

Was Uli sagt, ist leider richtig. Das System der dritten Liga ist schlichtweg krank.

Weshalb das?

Aufgrund der sehr unfairen Verteilung der Fernsehgelder.

Um aber überhaupt Chancen auf den Aufstieg in Liga zwei zu haben, müssten die Defensivschwächen behoben werden. Ihr Team hat bereits 45 Gegentore kassiert, die siebtmeisten der Liga.

Das ist eine der großen Lehren, die wir aus dieser Saison mitnehmen. Die Defensivarbeit ist bei uns seit längerer Zeit der Schwerpunkt im Training. Und darauf werden wir den Fokus auch in der kommenden Saison richten. Die Jungs sind äußerst lernwillig.

Wie oft wurden Sie in dieser Saison deswegen schon laut?

Wenn ich laut werde, dann überschlägt sich meine Stimme total und kein Mensch versteht mich. Deswegen versuche ich das zu vermeiden.

Es wäre wohl auch nicht ganz fair, da Sie durchaus ein leidenschaftlicher Verfechter dieses offensiven Spielstils sind. Wie viel Schuld tragen Sie eigentlich an der Gegentorflut?

Ich möchte, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen, ein attraktives Spiel mit vielen Toren sehen. Deswegen nehme ich lieber ein 3:2 als ein 1:0.

In der Offensive tummeln sich mit Sascha Bigalke und Stephan Hain zwei Spieler, die mehr als Drittliga-Format verkörpern. Wie oft mussten Sie die beiden schon zur Seite nehmen, um ihnen einen Wechsel auszureden?

Ich gehe nicht ganz konform mit der Aussage, dass nur diese beiden solch ein Format besitzen. Wir haben davon nämlich sehr viele im Team. Wir wussten nicht, dass unser Projekt direkt mit dem Drittliga-Aufstieg starten würde, aber wir wussten von Anfang an, wo es hingehen soll – in die zweite Liga. Und dass sie sich für diesen Weg entschieden haben, spricht für sie.

Daumendrücken für 1860 - und zwei überragende Derbys

Trotz der großen Ambitionen schauen Sie auch nach hinten in die Regionalliga – auf den TSV 1860. Wie intensiv verfolgen Sie die Saison der Löwen?

Ich drücke ihnen schwer die Daumen und glaube fest an den Aufstieg. Ich freue mich schon jetzt auf zwei überragende Derbys.

Ist so ein Topspiel wie gegen Magdeburg für die Spieler und für Sie als Trainer zumindest ein bisschen Derby-Ersatz?

Spiele in Stadien mit super Stimmung sind unsere Grundmotivation. Genau für das trainieren wir sieben Mal die Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Wir wollen die Leute begeistern. Das ist uns im Hinspiel gegen Magdeburg gelungen – und wir wollen, dass uns dies am Sonntag erneut gelingt.

Und welche Schlagzeile wünschen Sie sich über dem Spiel?

Haching stellt vor Rekordkulisse Magdeburg erneut ein Bein.

