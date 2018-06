Der Fall könnte Sorgen wecken - nicht zuletzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in München gerade in einem anderen Fall gegen einen Pfleger aus Polen, der einen 87-jährigen Pflegebedürftigen in Ottobrunn bei München mit Insulin getötet haben soll, um ihn zu bestehlen. Auch ein 84 Jahre alter Mann im Landkreis Kitzingen könnte Opfer dieses Hilfspflegers geworden sein. Bekannt ist bisher, dass der Mann an mindestens 67 Orten in ganz Deutschland tätig war. Die Anklagebehörde schließt weitere Mordversuche nicht aus.