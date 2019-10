Zum ersten Mal in der laufenden Saison hatte Bierofka seine Startelf nicht gewechselt, vertraute dem Duo Marius Willsch und Leon Klassen auf den Außen. Schon früh zeigte sich gleich doppelt, wie sehr Jubel und Frust beieinanderliegen (könnten): In der 15. Minute klärte Tim Rieder eine Flanke in höchster Not, bevor Benjamin Kindsvater im Gegenzug nach toller Einzelaktion erst am linken Pfosten und im Nachschuss rechts am Außennetz scheiterte. "Das war ein guter Umschaltmoment, aber ansonsten waren wir zu passiv", urteilte Sechzigs Co-Trainer Oliver Beer später bei "Magenta Sport".