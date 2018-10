"Habe mich wie Superman gefühlt" Irrer Auftritt von Rapper Kanye West bei Treffen mit Trump

Trump hatte West am Donnerstag zu einem Mittagessen in die US-Regierungszentrale eingeladen. Vorher kamen sie im Oval Office zusammen. West setzte dort zu einem überlangen Monolog an, in dem er in rasantem Tempo von einem zum anderen Thema sprang: von Verbrechen in Chicago, Industrie und Jobs, über Medikamente und eigene psychische Probleme hin zu Verfassung, Gefängnisreform und seinem Dasein ohne echte Vaterfigur. Immer wieder lobte er Trump in den höchsten Tönen und trug auch eine rote Baseball-Mütze mit dessen Wahlkampf-Slogan: "Make America Great Again."