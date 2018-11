Ilka Bessin (47) berichtet in ihrem Buch "Abgeschminkt" (ab 26.11.) laut "Bild am Sonntag", dass sie erpresst wurde. Die als "Cindy aus Marzahn" bekannt gewordene Komikerin hatte demnach "Telefonsex mit einem Flirt", den dieser ohne ihr Wissen aufgezeichnet und sie anschließend erpresst habe. Sie sei damals nicht zur Polizei gegangen, "weil ich mich geschämt habe, es selbst der Polizei zu erzählen. Heute weiß ich, dass das ein Fehler war". Zudem sagte sie "Bild am Sonntag": "Ich weiß nicht, wie viele Leute schon mal Telefonsex hatten. Wenn man ehrlich ist, ist das ja auch nichts Schlimmes! Aber damals habe ich mich so geschämt. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt, die so was macht."