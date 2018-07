Das Thema Renato Sanches

Der bislang so enttäuschende Portugiese (20), der zuletzt an Swansea City ausgeliehen war, soll sich unter Kovac neu beweisen. "Er ist ein junger Spieler, der aus einem anderen Land kommt", sagte der Trainer. "Ich werde versuchen, ihn zu integrieren, damit er sich wohlfühlt." Sanches' Qualitäten seien unbestritten, so Kovac: "Ich wünsche mir, dass er den Kampf annimmt."

Das Thema Taktik

"Wir werden sehr intensiv mit Niko trainieren und frischen Wind hier reinbringen", sagte Salihamidzic. Das gilt auch für die Spielweise. Seit der Amtszeit von Louis van Gaal (2009 bis 2011) agiert Bayern in einem ähnlichen System, mit vier Verteidigern und schnellen Außenstürmern. "Wir wollen diesen Spielstil beibehalten, aber auch modifizieren", kündigte Kovac an. So könne es auch mal während einer Partie taktische Veränderungen geben: "Wir müssen reagieren können und das eine oder andere einstudieren." Heißt: Kovac wird wie in Frankfurt die Dreierkette üben lassen, man erlebt wohl auch mal die Konter-Bayern.

Das Thema Motivation

Kovac ist im Arbeiterbezirk Berlin-Wedding aufgewachsen, er sagt: "Das hat mich geprägt, ich arbeite viel und gerne." Seine Spieler müssen ihm nun folgen. "Ich erwarte absolute Leidenschaft, Ehrgeiz und Fortschritt", sagte Kovac über die WM-Fahrer, die in Russland Enttäuschungen erlebt haben. Neue Motivation – altbekannte Ziele. Er wolle keine Anzahl an Titeln vorgeben, sondern "jeden Einzelnen besser machen", so Kovac: "Wenn wir das schaffen, sehe ich die Möglichkeit, den ein oder anderen Pokal zu holen". Es darf nicht bei einer Kerbe am Kovac-Colt bleiben.

